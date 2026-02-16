Мастер рассказал, какие сувениры нельзя сделать из кремлевской ели

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Шахматы и другие мелко детализированные фигуры нельзя сделать из древесины главной новогодней елки страны, рассказал РИА Новости основатель столярной мастерской «Дар труда» Олег Фараджуллаев.
«Дело в том, что шахматы — это достаточно тонкие фигуры, и вследствие того, что ель, она сама по себе, как я и говорил, очень хрупкая, тонкие детали всегда отваливаются. То есть, каким бы ЧПУ-станком мы не обрабатывали ель, тонкие детали там, к сожалению, не получаются. Нужны уже более серьезные, более плотные породы дерева», — сказал Фараджуллаев.
Он также отметил, что из ели нельзя сделать и любые другие мелко детализированные фигуры.
Как рассказал РИА Новости исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин, из древесины кремлевской новогодней ели в мастерской «Дар труда» изготавливают часы, хоккейные клюшки, рамки для грамот и подложки для помолвочных колец.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.