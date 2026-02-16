Открытие физиков из Европы поможет повысить КПД перовскитных солнечных батарей

Уже сейчас источники питания на базе перовскитов часто превосходят их кремниевые аналоги по КПД работы, однако при этом ученые до настоящего времени не понимали, чем обусловлена эта высокая эффективность и почему она сохраняется даже при появлении большого числа дефектов и примесей внутри этих материалов. Физики раскрыли уникальный механизм, благодаря которому данные дефекты повышают, а не понижают эффективность поглощения света перовскитами.