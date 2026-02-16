Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Шувалов: весна придет, когда среднесуточная температура будет выше 0 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы уже можем говорить о потеплении в Москве, только это не означает, что будет начало и метеорологической весны. Для полноценной метеорологической весны нужны среднесуточные температуры через 0 градусов и устойчивое положение температуры выше 0 градусов», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что гарантировать сохранение теплой погоды после недели оттепели невозможно.