Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

«Мы уже можем говорить о потеплении в Москве, только это не означает, что будет начало и метеорологической весны. Для полноценной метеорологической весны нужны среднесуточные температуры через 0 градусов и устойчивое положение температуры выше 0 градусов», — рассказал Шувалов.