Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Мы уже можем говорить о потеплении в Москве, только это не означает, что будет начало и метеорологической весны. Для полноценной метеорологической весны нужны среднесуточные температуры через 0 градусов и устойчивое положение температуры выше 0 градусов», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что гарантировать сохранение теплой погоды после недели оттепели невозможно.