В Воронеже продолжают убирать снег и откачивать воду на улицах

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, после потепления в Воронежскую область снова вернутся морозы и снегопады. Уже в ночь на вторник, 17 февраля, температура может опуститься до −13°. Такая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.