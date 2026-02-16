В Воронеже продолжают убирать снег и откачивать воду на улицах

В Воронеже продолжается борьба со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба городской администрации.
Минувшей ночью районные комбинаты благоустройства вывезли с городских улиц почти пять тысяч кубометров снега. Велась обработка противогололедными материалами, в первую очередь, наиболее сложных участков. В общей сложности было израсходовано около двух тысяч тонн пескосмеси, работала 181 единица спецтехники.
Также Городская дорожная служба продолжает откачивать воду. Машины направили на улицы Брянскую, Малышевскую, Центральную, в переулки Отрадный, Путевой и Волочаевский. По мере отработки технику переведут на другие адреса.
В мэрии пояснили, что из-за продолжительных осадков и активного таяния снега на улично-дорожной сети возникают локальные подтопления. На то, чтобы вода ушла, требуется время.
«Комбинаты благоустройства продолжают сгребать и вывозить снежные массы, ведется очистка решеток ливнеприемников. Работает шесть единиц водооткачивающей техники, которая помогает быстрее устранять последствия непогоды», — рассказали в городской администрации.
Коммунальные службы продолжают работу в областном центре. Синоптики прогнозируют понижение температуры, поэтому к вечеру будет усилена обработка противогололедными материалами.
Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, после потепления в Воронежскую область снова вернутся морозы и снегопады. Уже в ночь на вторник, 17 февраля, температура может опуститься до −13°. Такая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.