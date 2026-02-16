Ричмонд
Солнечная интерференция начнет влиять на телесигнал в Омской области

Помехи в эфире продлятся менее месяца и затронут цифровые каналы и радиостанции.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области столкнутся с временными помехами при приеме телевидения и радио. С 18 февраля по 12 марта пройдет сезон солнечной интерференции. Об этом сегодня сообщили в региональном ОРТПЦ.

Это природное явление случается дважды в год. Солнце встает в одну линию со спутником и приемной антенной. Мощное излучение смешивается с полезным сигналом. Современные технологии делают помехи незаметными для большинства зрителей. Однако устаревшая техника может показать сбои. Специалисты переключают ретрансляторы на резервные каналы в пиковые моменты. Помехи длятся не более пяти минут в сутки. Они возможны в промежуток с 11:37 до 12:45 по местному времени.

Под удар попадут Первый и Второй мультиплексы цифрового эфира. Также возможны сбои на радиостанциях Вести ФМ, Маяк и Радио России. По вопросам вещания работает горячая линия. Номер телефона 8−800−220−20−02. Звонок по России бесплатный.

