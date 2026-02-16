Солнечная интерференция начнет влиять на телесигнал в Омской области

Это природное явление случается дважды в год. Солнце встает в одну линию со спутником и приемной антенной. Мощное излучение смешивается с полезным сигналом. Современные технологии делают помехи незаметными для большинства зрителей. Однако устаревшая техника может показать сбои. Специалисты переключают ретрансляторы на резервные каналы в пиковые моменты. Помехи длятся не более пяти минут в сутки. Они возможны в промежуток с 11:37 до 12:45 по местному времени.