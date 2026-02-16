Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей.
Путин в понедельник провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона доложил президенту о работе по поддержке бойцов СВО и членов их семей.
«Хочу Вас за это поблагодарить, так же как и делаю это всегда, встречаясь с руководителями регионов. Уверен, они и сейчас нас услышат: всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу — поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей», — отметил Путин на встрече в Кремле.