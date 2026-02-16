Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО

«Хочу Вас за это поблагодарить, так же как и делаю это всегда, встречаясь с руководителями регионов. Уверен, они и сейчас нас услышат: всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу — поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей», — отметил Путин на встрече в Кремле.