Доходы Ростова от штрафов за парковку выросли в 143 раза за пять лет

Если в 2021 году сумма взысканий составляла всего 919,9 тысячи рублей, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 132,1 миллиона рублей. При этом общий доход бюджета от функционирования платного парковочного пространства (с учетом платы за парковку и штрафов) за 2025 год составил почти 146,5 миллиона рублей. В 2021 году он составил 1 961,8 тыс рублей.