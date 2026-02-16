Доходы Ростова от штрафов за парковку выросли в 143 раза за пять лет

В администрации Ростова-на-Дону предоставили данные о наполняемости городского бюджета за счет платных парковок. Согласно опубликованному ответу на запрос «КП — Ростов-на-Дону», за последние пять лет поступления от штрафов за неоплату парковки выросли более чем в 143 раза.
Если в 2021 году сумма взысканий составляла всего 919,9 тысячи рублей, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 132,1 миллиона рублей. При этом общий доход бюджета от функционирования платного парковочного пространства (с учетом платы за парковку и штрафов) за 2025 год составил почти 146,5 миллиона рублей. В 2021 году он составил 1 961,8 тыс рублей.
Что касается расширения зоны платной парковки, то этот вопрос, по информации администрации, пока находится на стадии рассмотрения.
