Где в Волгограде встретить Масленицу: история, традиции и адреса гуляний по районам

Главным ритуалом было «умасливание» солнца — отсюда, по одной из версий, и название «Масленица». Круглые, румяные и горячие блины были его съедобным символом. Другая традиция — сжигание чучела или старого хлама — знаменовала прощание с зимней стужей и всем отжившим. С принятием христианства праздник органично вписался в новый календарь, став подготовкой к Великому посту.