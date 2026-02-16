Власти Ростовской области предложили повысить штрафы для большегрузов за летнюю резину

Юрий Слюсарь встретился с руководством госкомпании «Автодор», чтобы обсудить, как сделать так, чтобы транзитные фуры перестали парализовывать движение в Ростове. Причиной совещания стал февральский снегопад, который показал, что как только на трассе М-4 «Дон» случается гололед, многотонные грузовики на летней резине не могут забраться в горку и встают в пробках, а их водители начинают объезжать затор через Ростов-на-Дону. В итоге город встает в коллапсе вместе с общественным транспортом.