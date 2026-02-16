Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области предложили повысить штрафы для большегрузов за летнюю резину

В Ростовской области пересмотрят схему расстановки камер на трассе М-4.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь встретился с руководством госкомпании «Автодор», чтобы обсудить, как сделать так, чтобы транзитные фуры перестали парализовывать движение в Ростове. Причиной совещания стал февральский снегопад, который показал, что как только на трассе М-4 «Дон» случается гололед, многотонные грузовики на летней резине не могут забраться в горку и встают в пробках, а их водители начинают объезжать затор через Ростов-на-Дону. В итоге город встает в коллапсе вместе с общественным транспортом.

Как отметили в правительстве региона, область давно стала крупнейшим транзитным узлом. Область берет на себя всю нагрузку от пробок, а повлиять на ситуацию законными методами сложно. Штрафы за езду по левой полосе маленькие, камер не хватает.

Чтобы исправить ситуацию, Юрий Слюсарь дал несколько поручений. Будет пересмотрена схема расстановки камер на трассе М-4. Причем эти планы синхронизируют с установкой 400 новых камер, которые появятся в области в этом году — они смогут ловить даже тех, кто прячет номера. Также власти будут готовить законодательную инициативу для федерального уровня по поднятию штрафов для большегрузов за «неправильную» резину.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше