Власти Ростовской области предложили повысить штрафы для большегрузов за летнюю резину

Юрий Слюсарь встретился с руководством госкомпании «Автодор», чтобы обсудить, как сделать так, чтобы транзитные фуры перестали парализовывать движение в Ростове. Причиной совещания стал февральский снегопад, который показал, что как только на трассе М-4 «Дон» случается гололед, многотонные грузовики на летней резине не могут забраться в горку и встают в пробках, а их водители начинают объезжать затор через Ростов-на-Дону. В итоге город встает в коллапсе вместе с общественным транспортом.
Как отметили в правительстве региона, область давно стала крупнейшим транзитным узлом. Область берет на себя всю нагрузку от пробок, а повлиять на ситуацию законными методами сложно. Штрафы за езду по левой полосе маленькие, камер не хватает.
Чтобы исправить ситуацию, Юрий Слюсарь дал несколько поручений. Будет пересмотрена схема расстановки камер на трассе М-4. Причем эти планы синхронизируют с установкой 400 новых камер, которые появятся в области в этом году — они смогут ловить даже тех, кто прячет номера. Также власти будут готовить законодательную инициативу для федерального уровня по поднятию штрафов для большегрузов за «неправильную» резину.
