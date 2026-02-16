Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты

«В частности, одной из проблем является сбор средств на личные банковские карты руководителей и сотрудников НКО. Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов», — сказал Свириденко.