Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Одной из проблем при сборе пожертвований являются переводы на личные карты руководителей и сотрудников НКО, в связи с чем целесообразно ввести административную ответственность за это нарушение, заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.
В ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений замминистра отметил, что комитетом на различных площадках неоднократно обращалось внимание на злоупотребление при сборе пожертвований как НКО, так и граждан.
«В частности, одной из проблем является сбор средств на личные банковские карты руководителей и сотрудников НКО. Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов», — сказал Свириденко.