Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал, что большой процент медицинских учреждений Орловской области нуждается в капремонте, и попросил главу региона Андрея Клычкова обратить особое внимание на эту проблему.
Глава государства в понедельник принял губернатора Орловской области с докладом в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
«Прошу вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта», — обратился Путин к главе области.