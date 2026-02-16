На Пермский край надвигается циклон «Viviana» с мощным снегопадом

Прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут способствовать обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению ДТП. Пермякам советуют избегать нахождение рядом с ЛЭП, ее приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега; входя в здание, обязательно поднять голову вверх и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.