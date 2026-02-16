Ричмонд
На Пермский край надвигается циклон «Viviana» с мощным снегопадом

МЧС рекомендует жителям региона проявлять внимательность и осторожность.

+8°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 17 февраля прогнозируют неблагоприятные метеорологические явления. МЧС рекомендует жителям региона быть внимательными осторожными в связи предстоящими снегопадами и гололедом.

Прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут способствовать обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению ДТП. Пермякам советуют избегать нахождение рядом с ЛЭП, ее приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега; входя в здание, обязательно поднять голову вверх и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

В Прикамье возбудили уголовные дела после падения с крыш снега и льда на горожан. ЧП произошли 15 февраля в Чусовом и Перми.

При происшествиях и чрезвычайных ситуациях работает круглосуточный телефон вызова экстренных служб «112».

В ночь на вторник, 17 февраля, на юг Прикамья выйдет теплый фронт циклона «Viviana». Во время его прохождения метеорологи прогнозируют сильный снегопад, в районе Перми интенсивность осадков окажется не столь высокой.

Утром южные районы Пермского края окажутся в теплом секторе циклона «Viviana». В Чайковском, Чернушке, Куеде, Октябрьском потеплеет до +2°С. На остальной территории региона будет намного холоднее, в пределах −8…-13 градусов.

По данным ГИС центра ПГНИУ, в Перми пик интенсивности снегопада ожидается утром, затем постепенно ослабевая снег продолжится до вечера. Выпадет еще до 15 мм. Дорожная обстановка окажется наиболее сложной с начала зимы.