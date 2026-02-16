Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордными показателями по урожайности пшеницы.
Путин в понедельник принял главу региона с докладом в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Говоря о ситуации в сельском хозяйстве, Клычков упомянул слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о достижениях региона по пшенице.
«И то, что на прошлом Госсовете Геннадий Андреевич говорил, действительно нам удалось добиться рекордных урожаев: 185 центнеров с гектара», — сказал глава региона.
«Это здорово. Поздравляю вас», — ответил Путин.
Зюганов на заседании Государственного Совета РФ в конце прошлого года рассказал о лучшем в мире урожае пшеницы в Орловской области и предложил распространить такую методику выращивания на другие регионы для удваивания производства зерна.