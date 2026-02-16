Путин поздравил с 50-летием выпуска первого «Камаза» коллектив завода

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов группы компаний «Камаз» с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля этой марки и отметил, что проверенная в боях техника компании служит Родине и помогает добиваться целей специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 50-летней годовщиной выпуска первого грузового автомобиля марки “Камаз”… Проверенная в боях техника “Камаза” служит Родине, помогает нашим героям добиваться целей специальной военной операции», — говорится в поздравлении.
Путин отметил, что строительство «Камаза» — яркая и незабываемая страница истории России, ведь его стройка объединила десятки тысяч представителей разных национальностей, профессий и возрастов со всей страны. Так, благодаря самоотверженному труду и энтузиазму трудового коллектива 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера завода сошёл первый большегрузный автомобиль.
Также он заявил, что «Камаз»- настоящий автогигант и одно из крупнейших промышленных предприятий страны, его продукция надёжно проявляет себя в разных климатических и дорожных условиях и широко востребована в строительстве и горнодобыче, городских транспортных компаниях, а также в других отраслях. Команда «Камаз-Мастер» — многократная победительница престижных международных соревнований и известна по всему миру.
Путин выразил уверенность в компетентности работников, которые достойно отвечают на серьёзные, беспрецедентные вызовы и, опираясь на опыт и традиции ветеранов, решают ответственные задачи, внедряют современные конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, неуклонно повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также уделяют приоритетное внимание своевременному, надлежащему исполнению гособоронзаказа.
«От души желаю коллективу компании и ветеранам завода доброго здоровья, успехов и всего наилучшего. Ещё раз с юбилеем!», — добавил Путин.