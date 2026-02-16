В Иркутске открыли мемориальную доску Герою России Павлу Белову

В Иркутске на фасаде школы № 31 открыли мемориальную доску в честь выпускника, Героя России Павла Белова. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Павел Белов родился в Иркутске в 1987 году, учился в этой школе. В 2015 году он добровольно ушел защищать Донбасс, а в 2023-м вступил в добровольческий отряд «БАРС-9». За мужество его наградили медалями «За отвагу» и знаком отличия.
Свой последний бой Павел принял в феврале 2025 года на Двуреченском плацдарме. Четверо суток его группа держала оборону под непрерывным огнем. На пятый день Белов повел четырех бойцов в штурм, под пулями преодолел открытую местность, уничтожил двух наемников и вытащил раненого солдата.
Даже после ранения он не ушел, еще сутки прикрывал товарищей, сбивал из автомата дроны, в том числе тяжелые «Бабы-Яги». Когда его группа отошла, Белов получил второе, а затем и третье ранение — смертельное. Благодаря ему все его бойцы выжили.
— Каким был Паша? Обычным парнем. Но когда пришла беда, он принял самое важное решение — защищать страну. Будучи раненым, остался прикрывать отход товарищей, понимая, что только ценой жизни сможет их спасти. Не каждому дают звание Героя, но он заслужил его в последнем бою, — сказала на открытии директор школы Антонина Корочкина.
Это уже вторая мемориальная доска на здании школы. Первую установили в память о кавалере ордена Мужества Иване Балаханове.
