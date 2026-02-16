В Иркутске открыли мемориальную доску Герою России Павлу Белову

Даже после ранения он не ушел, еще сутки прикрывал товарищей, сбивал из автомата дроны, в том числе тяжелые «Бабы-Яги». Когда его группа отошла, Белов получил второе, а затем и третье ранение — смертельное. Благодаря ему все его бойцы выжили.