Омские предприниматели выловили в 2025 году рекордное количество рыбы

Отрасль промышленного рыболовства закончила год с объемом вылова в 2024,1 тонну.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году отрасль промышленного рыболовства в Омской области показала рекордные объемы добычи рыбы и рачков. Улов составил 2024,1 тонны.

Об успехах отрасли сообщили в региональном минприроды. По информации ведомства, основную часть валового продукта составила, в основном, выловленная в водоемах Омской области рыба — 1673,3 тонны. В сети попались преимущественно сазан, лещ, карась, судак, окунь, налим, щука, плотва, язь, ротан и пелядь. Еще 350,8 тонны в общем улове составили беспозвоночные: артемия и гаммарус.

Такой улов в минприроды назвали рекордным за последние десять лет. Для сравнения в 2024 году было выловлено 1586,4 тонны водных ресурсов, а в 2023 году — 1993 тонны.

Однако причины рекорда не в увеличении численности рыбы в отданных под промышленное рыболовство водных участках, а в количестве последних. Если в 2023 и 2024 под промышленное рыболовство в Омской области было отдано 106 участков на 26 озерах, то 2025 году цифры увеличились до 111 и 40 соответственно.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области под промышленное рыболовство отдают в аренду предпринимателям еще пять озер. Они расположены в разных районах области.