Омские предприниматели выловили в 2025 году рекордное количество рыбы

Однако причины рекорда не в увеличении численности рыбы в отданных под промышленное рыболовство водных участках, а в количестве последних. Если в 2023 и 2024 под промышленное рыболовство в Омской области было отдано 106 участков на 26 озерах, то 2025 году цифры увеличились до 111 и 40 соответственно.