В Москве начали строить станцию метро «Луганская»

Новая станция позволит разгрузить «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии и улучшит транспортную доступность примерно для 45 тыс. жителей и 14 тыс. работающих в районе. Бирюлевская линия протяженностью более 22 км будет включать 10 станций и свяжет территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Западное и Восточное Бирюлево. Время в пути до центра города сократится на 30 минут.