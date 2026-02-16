Звать в гости тех, с кем в ссоре. Что обязательно сделать в Рамадан-2026

Вместо трехразового питания люди переходят на два приема пищи — предрассветный (сухур) и вечерний (ифтар). Причем на ифтар принято приглашать гостей. На такое «интервальное голодание» организм реагирует у всех по-разному. В результате можно набрать вес. Однако важно помнить, что по канонам, и сухур, и ифтар не предполагают пир горой: разговляться нужно не слишком тяжелой пищей, а еда не должна быть обильной. Иначе в чем смысл поста?