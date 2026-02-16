Звать в гости тех, с кем в ссоре. Что обязательно сделать в Рамадан-2026

Священный месяц Рамадан 2026 начинается 17 февраля и продлится до вечера 19 марта. В течение этого времени верующим нельзя есть и пить от восхода до заката солнца. Но это лишь базовые правила, потому что пост мусульман имеет множество традиций и культурных особенностей. Ufa.aif.ru рассказывает то, что вы еще, возможно, не знали о Рамадане.
Месяц рекордного чтения.
В месяц Рамадан мусульмане читают больше, чем в любое другое время года. И речь не только о Коране.
Когда начинается Рамадан, во многих исламских странах фиксируется резкий скачок продаж книг. Издательства специально приурочивают выход новых религиозных и исторических трудов. Библиотеки и книжные ярмарки работают допоздна, привлекая тысячи посетителей после ночной молитвы.
Почему именно чтение? Потому что Рамадан — это месяц отключения от суеты. Люди меньше смотрят телевизор (особенно в арабском мире, где специально сокращают развлекательные программы), меньше сидят в интернете и больше погружаются в осмысленное чтение. Такой цифровой детокс у мусульман был задолго до того, как это стало модным трендом на Западе.
Интересный факт: в Турции в Рамадан традиционно читают не только Коран, но и классическую османскую поэзию, а также жития пророков (сияр). В Малайзии популярны книги по саморазвитию в сочетании с исламской психологией.
«“Рамадан” в переводе с арабского означает “сжигающий”. Это время, когда Аллах дает нам шанс избавиться от своих страстей, мирских “сладостей” и таким образом сжечь наши грехи через свою жертвенность, — говорит имам-хатыб Первой Соборной мечети Уфы Ахмат-хазрат Ахмеров. — В целом, пост направлен на очищение души, когда человек постится, он лучше понимает состояние голодного».
Рамадан-инфляция.
Существует миф, что во время Рамадана мусульмане сильно худеют и экономят на еде. Но в арабских странах расходы на еду в Рамадан вырастают в 2−3 раза. Есть даже специальный термин — «Рамадан-инфляция». Продуктовые рынки работают всю ночь, а супермаркеты делают главную выручку именно в священный месяц.
Вместо трехразового питания люди переходят на два приема пищи — предрассветный (сухур) и вечерний (ифтар). Причем на ифтар принято приглашать гостей. На такое «интервальное голодание» организм реагирует у всех по-разному. В результате можно набрать вес. Однако важно помнить, что по канонам, и сухур, и ифтар не предполагают пир горой: разговляться нужно не слишком тяжелой пищей, а еда не должна быть обильной. Иначе в чем смысл поста?
Месяц примирения и прощения.
Рамадан в исламской культуре — это своего рода Прощеное воскресенье в православии, только гораздо более долгое. Существует неписаное правило: в Священный месяц принято мириться. Если родственники в ссоре, если соседи не разговаривают, если друзья в обиде — месяц поста считается лучшим временем, чтобы протянуть руку и сказать: «Прости меня ради этого благословенного месяца».
Считается, что голодный человек психологически более уязвим и менее склонен к конфликтам. К тому же, по мусульманской вере, плохие поступки в Рамадан имеют больший вес, поэтому верующие стараются избегать ссор. Общие ифтары, на которые приглашают даже тех, с кем в ссоре, становятся механизмом социальной гармонизации.
В средневековом Багдаде во время Рамадана даже объявлялись специальные «перемирия» между враждующими кварталами и кланами, чтобы люди могли спокойно посещать мечети и собираться семьями.
«Миссия невыполнима» для метеозависимых.
Рамадан преподносит сюрпризы даже в области метеорологии и физиологии.
Когда месяц выпадает на длинные летние дни, постящиеся сталкиваются с вызовом, о котором редко говорят: обезвоживание в жарком климате. В странах Персидского залива, где температура летом достигает +50°, отказ от воды в течение 15−16 часов — серьезное испытание.
В некоторых странах есть и такая практика в Рамадан:
Кондиционирование всего: офисы, машины, торговые центры работают на полную мощность. Улицы в дневное время пустеют.
Смена режима работы: во многих мусульманских странах рабочий день сокращается (например, до 14:00), чтобы люди могли отдохнуть в самую жару.
Водная подготовка: На сухур (предрассветный прием пищи) пьют много воды и едят продукты, удерживающие влагу — йогурты, огурцы, арбузы.
Рамадан в космосе.
Вопрос, который казался фантастикой 50 лет назад, сегодня вполне реален: как соблюдать Рамадан на орбите?
В 2007 году малайзийский космонавт шейх Музафар Шукор отправился на МКС как раз во время Рамадана. Это вызвало бурные дискуссии среди исламских богословов.
Был выпущен специальный документ (фатва), который учитывал уникальные условия космоса:
Определение времени: Поскольку на орбите Солнце восходит и заходит каждые 90 минут, космонавту предписали ориентироваться на время стартовой площадки (откуда он взлетел) или на время по Гринвичу.
Кибла (направление на Мекку): Если невозможно определить направление, можно молиться в сторону Земли вообще или просто «в сторону космоса».
Послабления: если пост мешает выполнению служебных обязанностей или угрожает здоровью, разрешается перенести его на другое время.
Пушка Рамадана.
Во многих арабских странах есть традиция: в момент заката раздается пушечный выстрел, возвещающий о том, что можно разговляться. Выглядит это эффектно, особенно в старых кварталах Каира или Дамаска.
Но мало кто знает, что эта традиция родилась… совершенно случайно.
История гласит: в XV веке правитель Египта Хошкадам решил испытать новую пушку. Так совпало, что выстрел прогремел как раз в момент захода солнца, когда муэдзин читал азан. Жители Каира решили, что это новый способ оповещения о конце поста. Им так понравилась идея, что они пришли к правителю с просьбой сделать пушечный выстрел традицией.
Так и повелось. Сегодня, конечно, пушки заменили сиренами или мобильными приложениями. Но в некоторых странах, например в Египте и Ливане, традицию бережно хранят. В Бейруте до сих пор стреляют из старинной османской пушки, и тысячи людей ждут этого звука, чтобы разговеться.