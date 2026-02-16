В Кигинском районе появится новая Детская школа искусств

Башкирия стала пилотным регионом, где начнут строить Детскую школу искусств с федеральным софинансированием. Она появится в селе Верхние Киги Кигинского района. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказала министр культуры Амина Шафикова.
Кроме того, капитально отремонтируют и модернизируют четыре объекта: две муниципальные библиотеки в Уфе и Илишевском районе, Нефтекамскую филармонию и Сибайский театр драмы имени Мубарякова.
После капремонта откроются художественная школа в Салавате и клуб в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. Продолжат обновлять музей Салавата Юлаева. В 2026 году создадут еще три библиотеки нового поколения в Аскинском, Аургазинском и Белокатайском районах.
В этом году улучшат материально-техническую базу 21 учреждения культуры. В списке оказались Башкирский драмтеатр имени Гафури, театр «Нур», Национальный музей, историко-краеведческий музей в Агидели. 15 детских школ искусств и два колледжа культуры получат новые музыкальные инструменты и оборудование.
По итогам конкурса Минкультуры РФ в Башкирии создадут восемь детских культурно-просветительских центров на базе учреждений Уфы, Октябрьского, Сибая, Ишимбайского, Мишкинского и Уфимского районов. Каждый получит по 3,8 миллиона рублей.
Еще восемь лучших практик поощрят грантами по три миллиона рублей. Их получат дома культуры в шести районах республики, Дом культуры РЦНТ Уфы и две библиотеки в Нефтекамске и Бижбулякском районе.
