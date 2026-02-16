За год предложение квартир в новостройках Ростова выросло почти на 10%

В Ростове за год количество квартир в новостройках увеличилось почти на 10%. К такому выводу пришли аналитики одного из сервиса рынка первичной недвижимости.
Так, к началу 2026 года в Ростове продавалось больше 933 тысяч квадратных метров первичного жилья. И это превышает объемы, которые продали за весь 2025 год. Всего за год девелоперы реализовали 827 тысяч «квадратов» — это больше 18 тысяч сделок.
Покупатели заметно оживились: число сделок подскочило на 20%. Причем 70% из них пришлись на договоры долевого участия, еще 8% — на квартиры в готовых домах. Почти каждая вторая покупка проходила со скидкой — в среднем люди экономили 747 тысяч рублей.
Цены тоже не стояли на месте. К концу года «квадрат» в ростовских новостройках подорожал на 12% и дошел до 164,6 тысячи рублей.
