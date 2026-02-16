В Липецкой области сожгут чучело Лабубу на Масленицу

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Чучело Лабубу сожгут на Масленицу в археологическим парке «Аграмач» в Липецкой области, сообщили в правительстве региона.
«Лабубу сожгут в археологическим парке “Аргамач” на Масленицу, которую здесь отметят 21 февраля. Сжигание чучела символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла», — говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
В 2025 году в парке «Аргамач» на Масленицу сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги.