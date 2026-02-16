МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о ходе лечения от рака.
«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала Симоньян в своем канале в Telegram.
В сентябре 2025 года Симоньян сообщила, что столкнулась с онкологией и проходит курс лечения.
