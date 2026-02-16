В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму

«Наконец вышел ГОСТ по школьной форме, и с 1 сентября — мы транслируем такую задачу для образовательных организаций — чтобы дети уже были в школьной форме. Эта школьная форма абсолютно не дороже той одежды, которую дети носят каждый день в школу, но это помогает организовать детей, организовать коллективы», — сказала министр.
Она напомнила, что для крымских школьников цвет формы определен как темно-синий. По сведениям министра образования, еще до определения на всекрымском родительском собрании цвета формы, некоторые директора уже ввели в своих учебных заведениях единый стандарт внешнего вида для школьников. И эту форму менять не надо.
«Вспомню тех директоров, кто непосредственно на сегодняшний день являются флагманами в системе образования. Для этих школ есть уже школьная форма, она утверждена, ее никто не будет отменять. Не имеет значения, в какой форме будет ребенок. Главное, чтобы не было кофт с капюшонами, которые, в общем-то, абсолютно не настраивают на деловой разговор и деловую работу», — считает Валентина Лаврик.
Она также напомнила, что в школах сейчас активно развивается программа трудового воспитания: «Дежурство в школах, уборка классных комнат — это те задачи, которые сегодня должны быть в обязательном порядке в каждой образовательной организации», — убеждена министр.