Губернатор Богомаз: за сутки в Брянской области сбили 229 украинских БПЛА

Самую мощную и массированную атаку за все время СВО зафиксировали в Брянской области 15 февраля. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни по одному региону России. В результате удара повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, часть Брянска и пять районов области временно остались без тепла и света. Что стоит за атакой ВСУ и как регион справился с налетом — в материале «Газеты.Ru».