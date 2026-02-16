В Краснодаре прекратит работать остановка «Екатерининский зал»

Ею нельзя будет воспользоваться в период с 21 февраля по 21 марта. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал местного дептранса.
«Ближайшая остановка “Чистяковская роща” находится в 170 метрах. Просим водителей и пассажиров быть особо внимательными», — говорится в публикации.
Данное решение было принято в связи с изменением организации дорожного движения на транспортном узле улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе. Планируется, что нововведения позволят увеличить пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и эффективнее выпускать вечерний трафик с улицы Красной на Ростовское шоссе. Инициатива носит экспериментальный характер.