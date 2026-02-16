В Краснодаре прекратит работать остановка «Екатерининский зал»

Данное решение было принято в связи с изменением организации дорожного движения на транспортном узле улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе. Планируется, что нововведения позволят увеличить пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и эффективнее выпускать вечерний трафик с улицы Красной на Ростовское шоссе. Инициатива носит экспериментальный характер.