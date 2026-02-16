Ричмонд
В Краснодаре прекратит работать остановка «Екатерининский зал»

В Краснодаре остановка «Екатерининский зал» в сторону Шоссе Нефтяников на время прекратит работать.

Источник: t.me/deptrans_krd

Ею нельзя будет воспользоваться в период с 21 февраля по 21 марта. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал местного дептранса.

«Ближайшая остановка “Чистяковская роща” находится в 170 метрах. Просим водителей и пассажиров быть особо внимательными», — говорится в публикации.

Данное решение было принято в связи с изменением организации дорожного движения на транспортном узле улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе. Планируется, что нововведения позволят увеличить пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и эффективнее выпускать вечерний трафик с улицы Красной на Ростовское шоссе. Инициатива носит экспериментальный характер.