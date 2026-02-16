Ричмонд
В мэрии Ростова ответили, почему попытка скрыть номера не спасет от штрафа

В Ростове могут удалять посторонние предметы с номеров машин на платных парковках.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова-на-Дону объяснили, имеют ли смысл попытки водителей скрыть номера автомобилей от камер фотовидеофиксации с помощью фрагментов бумаги, ткани, пластика, частей растений и прочего. Соответствующий ответ на запрос редакции «КП — Ростов-на-Дону» предоставили в администрации города.

В мэрии рассказали, что с августа 2025 года оператор платных парковок «Ростовское парковочное пространство» при проведении работ по фиксации нарушений специально удаляет с машин посторонние предметы, мешающие идентификации госномеров.

Речь идет о фрагментах бумаги, ткани, пластика, частях растений и прочих элементах, которые не являются конструктивной частью автомобиля, но затрудняют распознавание знаков либо позволяют их изменить или скрыть.

