В мэрии Ростова ответили, почему попытка скрыть номера не спасет от штрафа

В администрации Ростова-на-Дону объяснили, имеют ли смысл попытки водителей скрыть номера автомобилей от камер фотовидеофиксации с помощью фрагментов бумаги, ткани, пластика, частей растений и прочего. Соответствующий ответ на запрос редакции «КП — Ростов-на-Дону» предоставили в администрации города.