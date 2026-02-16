Ричмонд
Полиция Омска задержала мужчину за хулиганство в троллейбусе номер 16

Пассажир не оплатил проезд и организовал дебош.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников конфликта. Инцидент произошел в минувшую субботу. Полицейские задержали 44-летнего омича в Советском округе.

Видео с инцидентом моментально просочилось в сети, на кадрах было видно, что мужчина довольно активно жестикулирует и наносит несколько ударов юноше. По данным очевидцев, подросток заступился за кондуктора.

Как выяснилось, мужчина ранее не имел проблем с законом. Он пояснил, что возвращался домой на троллейбусе номер 16. Пассажир пытался расплатиться виртуальной банковской картой. Сотовый телефон разрядился в момент оплаты.

Гражданина передали в следственные органы. Там расследуется уголовное дело о хулиганстве.

