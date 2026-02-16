Полиция Омска задержала мужчину за хулиганство в троллейбусе номер 16

Сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников конфликта. Инцидент произошел в минувшую субботу. Полицейские задержали 44-летнего омича в Советском округе.
Видео с инцидентом моментально просочилось в сети, на кадрах было видно, что мужчина довольно активно жестикулирует и наносит несколько ударов юноше. По данным очевидцев, подросток заступился за кондуктора.
Как выяснилось, мужчина ранее не имел проблем с законом. Он пояснил, что возвращался домой на троллейбусе номер 16. Пассажир пытался расплатиться виртуальной банковской картой. Сотовый телефон разрядился в момент оплаты.
Гражданина передали в следственные органы. Там расследуется уголовное дело о хулиганстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске действующий и бывший депутаты получили сроки и штрафы за хищение денег.
Гражданин Азербайджана за 100 тысяч завел в Омскую область нелегальных мигрантов.