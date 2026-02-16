В США разработали стабильную форму «наноупаковки» для РНК-вакцин

Благодаря этому жировые наночастицы, «сшитые» при помощи похожих на холестерин молекул, остаются стабильными в кровотоке или при длительном хранении в виде готовой к применению вакцины, но быстро распадаются и выбрасывают свое содержимое при попадании в клетку. Это повысило эффективность доставки генной терапии в культуры клеток более чем в три раза, а также существенным образом повысило силу действия генной терапии на базе РНК.