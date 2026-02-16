В США разработали стабильную форму «наноупаковки» для РНК-вакцин

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Американские биохимики разработали подход, позволяющий существенным образом повышать стабильность жировых наночастиц, применяемых для «упаковки» молекул РНК-вакцин и РНК-генной терапии. Это продлит сроки хранения готовых вакцин и повысит эффективность их действия, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Engineering.
«Массовое применение РНК-вакцин и генной терапии на базе жировых наночастиц сейчас огранивается тем, что эти наноструктуры являются нестабильными по своей природе и при этом они слабо взаимодействуют с эндосомами, “мусоросборочными” клеточными структурами. Мы разработали простой подход, который позволяет повысить структурную и функциональную стабильность этих частиц», — пишут ученые.
Как отмечают биохимики, РНК-вакцины или генные терапии «упакованы» в особые наночастицы. Их способность проникать внутрь клеток и сохранять стабильность в кровотоке зависит от структуры и свойств составляющих их жировых молекул и сшивающих их органических соединений. Группа биохимиков под руководством профессора Университета Джона Хопкинса (США) Мао Хайцюань открыла простой способ, позволяющий сделать эти частицы более стабильными и при этом повышающий их активность в организме.
Проведенные учеными опыты указали, что оптимальными «сшивающими» свойствами обладают несколько созданных ими молекул, основанных на базе холестерина. Ученым удалось подобрать такую структуру этих веществ, при которых они образуют прочные связи с «хвостами» жировых молекул в наночастицах, причем эти соединения остаются стабильными в нейтральной среде, но распадаются при попадании в эндосомы, где поддерживается кислая среда.
Благодаря этому жировые наночастицы, «сшитые» при помощи похожих на холестерин молекул, остаются стабильными в кровотоке или при длительном хранении в виде готовой к применению вакцины, но быстро распадаются и выбрасывают свое содержимое при попадании в клетку. Это повысило эффективность доставки генной терапии в культуры клеток более чем в три раза, а также существенным образом повысило силу действия генной терапии на базе РНК.
В частности, проведенные учеными опыты на мышах показали, что новая «упаковка» для молекул РНК более чем удвоила силу отклика иммунитета на прототип вакцины, заставляющей иммунитет вырабатывать тела к чужеродному белку, а также на 23% продлила жизнь грызунам с меланомой при введении РНК-терапии от рака. Подобные результаты опытов говорят в пользу того, что новая форма «упаковки» существенно расширит применение РНК-терапий в будущем, подытожили биохимики.