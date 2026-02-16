Как не устроить пожар на кухне в Масленицу: советы МЧС Кубани

Жителям Кубани дали советы, как избежать пожаров во время выпекания блинов на Масленицу. О том, какие ошибки могут привести к возгоранию на кухне, рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.
По его словам, кухня остается зоной повышенного риска, особенно когда на плите разогревается масло. Субочев предупредил, что важно заранее подготовить средства для тушения пожара и избегать ситуаций, когда огонь может распространиться на окружающие предметы.
Если масло загорелось в сковороде, необходимо накрыть его крышкой — это самое безопасное решение. Использовать воду в такой ситуации строго запрещено, поскольку это может привести к разбрызгиванию горячего масла и распространению огня. Переносить горящую сковороду в раковину или воду не стоит — это увеличивает риск.
Для борьбы с небольшими очагами рекомендуется держать под рукой крышку и пищевую соду. Но самым надежным средством все же считается огнетушитель.
Важно также следить за тем, что находится рядом с плитой. Если плита стоит у окна, нужно укоротить занавески, чтобы при вспышке масла огонь не перекинулся на ткань. Также необходимо убирать пролитое масло, полотенца, прихватки и бумажные пакеты. Все это легко воспламеняется.
«На кухне опасность могут представлять и провода: они должны оставаться сухими и чистыми, потому что вода и жир портят изоляцию, — цитируют Александра Субочева “Краснодарские известия”. — Проводку советую прокладывать дальше от нагревающихся поверхностей и так, чтобы дети не могли до нее дотянуться».
Кроме того, рекомендуется отказаться от использования аэрозольных спреев у плиты, так как летучие компоненты могут вспыхнуть на расстоянии.