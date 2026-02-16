Как не устроить пожар на кухне в Масленицу: советы МЧС Кубани

Важно также следить за тем, что находится рядом с плитой. Если плита стоит у окна, нужно укоротить занавески, чтобы при вспышке масла огонь не перекинулся на ткань. Также необходимо убирать пролитое масло, полотенца, прихватки и бумажные пакеты. Все это легко воспламеняется.