Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента России Владимира Путина поддержать идею строительства национального семеноводческого центра на территории региона.
«И здесь, Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться уже в продолжение того разговора, прошлого, с просьбой — идея проработана с Миннауки (Минобрнауки, министерство науки и высшего образования и науки РФ — ред.) — поддержать нас в создании на территории региона национального семеноводческого центра», — сказал Клычков в ходе встречи с президентом РФ.
Он добавил, что уже найдено взаимопонимание с бизнесом, который готов инвестировать в государственные структуры федерального уровня на территории региона. Глава региона уточнил, что семена нельзя вырастить за год или полтора, однако в Орловской области есть хорошая основа, которая позволит дать эффект в семеноводстве.