В Ростовской области доля семейной ипотеки за январь достигла 87%

— Сегодня семейная ипотека перестала быть привилегией только крупных городов. Когда мы включаем в программу такие территории, как Аксай или Азов, мы помогаем жителям малых городов повышать уровень комфорта жилья, не переезжая в крупные мегаполисы. Многие хотят жить и создавать семью там, где родились, быть рядом со своими дедушками и бабушками. Другие хотят более тихой и спокойной жизни в отдаленных уголках области, рядом с природой. Поэтому льготная семейная ипотека работает не только на точечной застройке Ростова, но и в тех местах, где воздух чище, а жизнь — размереннее, — поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.