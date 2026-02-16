В Ростовской области доля семейной ипотеки за январь достигла 87%

Семейная ипотека продолжает оставаться ключевым фактором развития рынка жилья как в России в целом, так и в Ростовской области. Жители Дона активно используют льготную программу для улучшения жилищных условий. Так, в январе 2026 года доля семейной ипотеки в общем объеме выдач на Дону достигла 87%. В связи с вступившими в силу февральскими изменениями эксперты рассказали, в каких городах области и на каких условиях семьи могут воспользоваться этой мерой господдержки.
Программа распространяется на покупку жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. Для новостроек семьи должны иметь хотя бы одного ребенка до 6 лет. Также участвовать могут семьи с одним несовершеннолетним ребенком с особенностями развития или семьи с двумя детьми до 17 лет. Последняя категория может воспользоваться программой только в малых городах с ограниченным строительством. С февраля к ним снова относится Аксай. Всего в Ростовской области таких городов 12: Аксай, Донецк, Белая Калитва, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Зерноград, Семикаракорск, Пролетарск, Зверево, Константиновск и Цимлянск.
Для покупки готового жилья семейная ипотека также доступна семьям с хотя бы одним ребенком до 6 лет в малых городах. С января 2026 года к списку добавился Азов, а всего перечень таких населённых пунктов включает 17 городов: Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.
Семейную ипотеку можно использовать и для строительства собственного дома на территории области. Условия здесь такие же, как при покупке жилья на первичном рынке.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Сегодня семейная ипотека перестала быть привилегией только крупных городов. Когда мы включаем в программу такие территории, как Аксай или Азов, мы помогаем жителям малых городов повышать уровень комфорта жилья, не переезжая в крупные мегаполисы. Многие хотят жить и создавать семью там, где родились, быть рядом со своими дедушками и бабушками. Другие хотят более тихой и спокойной жизни в отдаленных уголках области, рядом с природой. Поэтому льготная семейная ипотека работает не только на точечной застройке Ростова, но и в тех местах, где воздух чище, а жизнь — размереннее, — поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Напомним, что с 1 февраля 2026 года в программу «Семейная ипотека» внесены изменения. Льготный кредит можно оформить только один раз на семью, при этом оба супруга должны быть созаемщиками. Дети, включенные в ипотеку, должны быть зарегистрированы по месту проживания родителей. Ранее каждый из супругов мог оформить кредит отдельно при нотариальном согласии второго.