В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды

«В нашей стране ежегодно происходят десятки случаев, когда роды застают женщину врасплох: в поезде, самолете, такси, когда скорая просто не успевает. И в этот критический момент рядом оказываются обычные люди. Они не имеют медицинского образования, но берут на себя колоссальную ответственность и делают все возможное, чтобы помочь появиться на свет новому человеку и спасти его мать. Такие поступки заслуживают не просто благодарности, а государственного признания. Я предлагаю разработать и внедрить на федеральном уровне четкий регламент поощрения граждан, принявших экстренные роды», — сказал Иванов изданию NEWS.ru.