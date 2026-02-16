Суд приостановил работу центра Дом Монтессори в Калининграде

Решение принято по итогам рассмотрения материалов, направленных региональным управлением Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, эпидемиологическое расследование было начато после регистрации случаев заболевания сальмонеллезом у двух детей, посещавших центр. Деятельность учреждения осуществляет индивидуальный предприниматель Антон Куткин. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам лабораторных исследований установлена причинно-следственная связь между заболеванием детей и условиями работы центра. Это подтверждено серологической идентификацией сальмонелл, выделенных как в клиническом материале заболевших, так и в продуктах питания. Исследования проводились ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
Индивидуальному предпринимателю было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий. Однако, как отметили в Роспотребнадзоре, требования исполнены не были. В связи с этим в отношении Антона Куткина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. С 29 декабря 2025 года был введен временный запрет деятельности центра, а материалы направлены в суд.
12 января 2026 года Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел дело и признал предпринимателя виновным. Ему назначено административное наказание в виде приостановления деятельности Центра по уходу и присмотру за детьми сроком на 60 суток. При вынесении решения суд согласился с позицией управления Роспотребнадзора о том, что назначение административного штрафа в данном случае не обеспечит защиту здоровья детей и не будет соответствовать целям административного наказания. Суд также не установил возможности устранить выявленные нарушения в более короткие сроки без приостановления работы учреждения.
Таким образом, работа центра временно прекращена до устранения всех нарушений и приведения условий деятельности в соответствие с требованиями санитарного законодательства.