Суд приостановил работу центра Дом Монтессори в Калининграде

12 января 2026 года Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел дело и признал предпринимателя виновным. Ему назначено административное наказание в виде приостановления деятельности Центра по уходу и присмотру за детьми сроком на 60 суток. При вынесении решения суд согласился с позицией управления Роспотребнадзора о том, что назначение административного штрафа в данном случае не обеспечит защиту здоровья детей и не будет соответствовать целям административного наказания. Суд также не установил возможности устранить выявленные нарушения в более короткие сроки без приостановления работы учреждения.