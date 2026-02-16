В Омске растет заболеваемость ОРВИ среди детей

В департаменте образования привели статистику закрывшихся на карантин из-за ОРВИ классов и детсадовских групп по состоянию на 13 февраля. О общей сложности эти меры коснулись 31 школы и 47 детских садов.
Так, в 31 школе прекратились занятия в 67 классах 31 школы. Ученики закрытых на карантин классов перешли на дистант. В 47 детских садах на карантин закрылись 65 групп. Таким образом за неделю число отправленных на карантин классов увеличилось на 14, детсадовских групп — на 25.
Ранее КП-Омск сообщала, что из-за ОРВИ на карантин впервые в этом учебном году была полностью закрыта школа № 2.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Врачи спасли 39-летнюю омичку с параличом половины тела и отсутствием речи.