В Омске растет заболеваемость ОРВИ среди детей

На карантин закрывается все большее число классов и детсадовских групп.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте образования привели статистику закрывшихся на карантин из-за ОРВИ классов и детсадовских групп по состоянию на 13 февраля. О общей сложности эти меры коснулись 31 школы и 47 детских садов.

Так, в 31 школе прекратились занятия в 67 классах 31 школы. Ученики закрытых на карантин классов перешли на дистант. В 47 детских садах на карантин закрылись 65 групп. Таким образом за неделю число отправленных на карантин классов увеличилось на 14, детсадовских групп — на 25.

Ранее КП-Омск сообщала, что из-за ОРВИ на карантин впервые в этом учебном году была полностью закрыта школа № 2.

