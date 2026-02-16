В Омске растет заболеваемость ОРВИ среди детей

Так, в 31 школе прекратились занятия в 67 классах 31 школы. Ученики закрытых на карантин классов перешли на дистант. В 47 детских садах на карантин закрылись 65 групп. Таким образом за неделю число отправленных на карантин классов увеличилось на 14, детсадовских групп — на 25.