СВО
Юрий Слюсарь объяснил причину пробок в Ростове во время снегопада

Губернатор назвал главные причины транспортного коллапса в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание с руководством госкомпании «Автодор». Поводом для встречи стал февральский снегопад.

И при первых признаках гололеда на трассе М-4 «Дон» большегрузы на летней резине не смогли преодолеть подъемы, создавая многокилометровые заторы. Водители, пытаясь объехать пробки, сворачивали в Ростов, в результате чего областной центр встал в коллапсе вместе с общественным и личным транспортом.

В правительстве региона констатировали, что Ростовская область, будучи крупнейшим транзитным узлом юга России, несет колоссальную нагрузку от грузового трафика, но эффективно влиять на ситуацию мешает несовершенство законодательства. Штрафы за движение по левой полосе остаются символическими, а существующей системы камер видеонаблюдения недостаточно для контроля за нарушителями.

