Молдавские спортсмены завершили свое участие в Олимпиаде в Италии: Лучший результат — 14-е место в биатлоне

Молдова официально завершила свое участие в XXV зимних Олимпийских играх в Италии. Напомним, нашу страну представила команда из пяти спортсменов.
Лучший результат среди наших показала биатлонистка Алина Стремоус, заняв 14 место в индивидуальной гонке на 10 км.
Павел Магазеев и Максим Макаров, соревновавшиеся в биатлоне на дистанции 20 км, заняли 84 и 89 места соответственно.
Знаменосец молдавской делегации Юлиан Лукин занял 96-е место в лыжном кроссе на дистанции 10 километров в свободном стиле, а его напарница, Елизавета Хлусович стала 104-й на той же дистанции.
Это было восьмое участие Республики Молдова в зимних Олимпийских играх.
