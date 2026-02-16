Ричмонд
Молдавские спортсмены завершили свое участие в Олимпиаде в Италии: Лучший результат — 14-е место в биатлоне

Это было восьмое участие Республики Молдова в зимних Олимпийских играх.

Источник: Комсомольская правда

Молдова официально завершила свое участие в XXV зимних Олимпийских играх в Италии. Напомним, нашу страну представила команда из пяти спортсменов.

Лучший результат среди наших показала биатлонистка Алина Стремоус, заняв 14 место в индивидуальной гонке на 10 км.

Павел Магазеев и Максим Макаров, соревновавшиеся в биатлоне на дистанции 20 км, заняли 84 и 89 места соответственно.

Знаменосец молдавской делегации Юлиан Лукин занял 96-е место в лыжном кроссе на дистанции 10 километров в свободном стиле, а его напарница, Елизавета Хлусович стала 104-й на той же дистанции.

Это было восьмое участие Республики Молдова в зимних Олимпийских играх.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

