В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить запрет на производство, ввоз на территорию РФ и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током.