Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область вошла в число лидеров по росту зарплат

За год жалованье воронежцев в среднем выросло на 18 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область вошла в ТОП-5 регионов России по темпам роста зарплат с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг возглавили Магаданская область и республика Татарстан — зарплаты жителей этих субъектов выросли на 26 процентов. В республике Алтай рост составил 20 процентов. Воронежская область разделила четвертое место с Крымом и Тамбовской областью — по 18 процентов. В десятке лидеров оказались — Пензенская и Нижегородская области, Чукотка и Забайкальский край — по 17 процентов.

В статистике учитывается среднемесячная начисленная зарплата работников организаций до вычета налогов и с премиями. Средний ее размер по стране составил почти 98,2 тысячи рублей.