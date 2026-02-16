Воронежская область вошла в число лидеров по росту зарплат

Воронежская область вошла в ТОП-5 регионов России по темпам роста зарплат с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Рейтинг возглавили Магаданская область и республика Татарстан — зарплаты жителей этих субъектов выросли на 26 процентов. В республике Алтай рост составил 20 процентов. Воронежская область разделила четвертое место с Крымом и Тамбовской областью — по 18 процентов. В десятке лидеров оказались — Пензенская и Нижегородская области, Чукотка и Забайкальский край — по 17 процентов.
В статистике учитывается среднемесячная начисленная зарплата работников организаций до вычета налогов и с премиями. Средний ее размер по стране составил почти 98,2 тысячи рублей.