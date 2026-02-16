Мусорный полигон в Новороссийске расширят для проведения рекультивации

Для проведения рекультивации мусорного полигона в Новороссийске планируют увеличить его площадь. Об этом 16 февраля на внеочередном заседании городской думы сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
По его словам, вопрос рекультивации полигона имеет первостепенное значение и тревожит многих горожан. Ранее владельцы полигона максимально эксплуатировали его, стремясь получить прибыль, но при этом не уделяли должного внимания качеству сортировки отходов.
Сейчас полигон принадлежит компании ППК «РЭО», которая внедрила новую линию сортировки. Благодаря этому доля сортируемых отходов выросла до 10%, в отличие от 1,2% при предыдущих владельцах.
Общественные организации поддержали инициативу предусмотреть в генплане дополнительную территорию для рекультивации полигона. Выяснилось, что реконструкция невозможна без расширения и перемещения части полигона.
«Сейчас специалисты, которые подошли к проектированию этого объекта, провели анализ существующей документации и поняли, что реконструировать его в данных условиях или рекультивацию провести невозможно, — пояснил Кравченко. — Для того, чтобы провести рекультивацию, надо снять половину тела полигона и ее куда-то переместить».
Также глава города сообщил, что уже введена в эксплуатацию девятая карта полигона, на которой будут принимать мусор и перерабатывать отходы с временной накопительной площадки.
Изначально завершить реконструкцию планировалось к концу года, но заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев поставил более сжатый срок — август текущего года.