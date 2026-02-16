Мусорный полигон в Новороссийске расширят для проведения рекультивации

«Сейчас специалисты, которые подошли к проектированию этого объекта, провели анализ существующей документации и поняли, что реконструировать его в данных условиях или рекультивацию провести невозможно, — пояснил Кравченко. — Для того, чтобы провести рекультивацию, надо снять половину тела полигона и ее куда-то переместить».