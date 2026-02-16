Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» коллектив ПАО «КАМАЗ»

«За большой вклад в развитие отечественного машиностроения, создание новой специальной техники и высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком РФ “За успехи в труде” коллектив публичного акционерного общества “КАМАЗ”, Республика Татарстан», — говорится в документе.