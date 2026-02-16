Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» коллектив ПАО «КАМАЗ»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие машиностроения наградил почетным знаком РФ «За успехи в труде» коллектив ПАО «КАМАЗ», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие отечественного машиностроения, создание новой специальной техники и высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком РФ “За успехи в труде” коллектив публичного акционерного общества “КАМАЗ”, Республика Татарстан», — говорится в документе.