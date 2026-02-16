Копия дед! Семья выбирает имя для гигантского младенца весом 7,6 кило

В городе Волжском Волгоградской области на свет появился младенец, ставший сразу же знаменитым на всю Россию. Впечатлил вес новорожденного — 7 килограммов 60 граммов, и его рост — 70 см. Об истории рождения богатыря рассказывает «АиФ-Волгоград».
Для подстраховки.
Родители богатыря — Светлана и Иван Рвачёвы, жители Тракторозаводского района Волгограда. Необычный младенец — четвёртый в семье, кроме него Рвачёвы растят двоих сыновей и дочку.
Врачи всегда с осторожностью делают прогнозы по поводу рождения крупных детей. Часто большой вес младенца указывает на склонность к сахарному диабету. Но уникальность этого случая в том, что и малыш, и 38-летняя Светлана здоровы, а роды были естественными.
Мама приехала в перинатальный центр ночью, родители понимали, что малыш будет крупным и нужно было подстраховаться, поэтому выбрали областной клинический перинатальный центр № 1 в Волжском. Роды принимала бригада медиков.
Гены сошлись.
«Мама поступила в перинатальный центр уже в процессе родов. И буквально через час родила. Я могу сказать чётко и со всей ответственностью: никакого родового травматизма нет — ни у мамы, ни у ребёнка, — заявил главный врач ГБУЗ “ВОКПЦ № 1” Александр Бухтин. — Женщине провели все необходимые обследования, взяты все анализы, сделано УЗИ. Ребёнок тоже полностью обследован, в том числе проведены УЗИ головного мозга, сердца и сосудов.
У врачей не было никаких оснований продолжать наблюдение мамы и малыша, уже через тридцать минут после появления на свет младенец был приложен к груди, а чрез два часа после рождения постоянно находился с мамой. В положенный срок мама и малыш были благополучно выписаны домой.
Многодетная мама терпеливо объясняет, почему малыш бьёт весовые рекорды.
«Софиечка у меня родилась с весом 3 200, Сашенька — 3 600, а Игорёк — уже 4 200. Вообще можно было предположить, что ребенок будет крупным: муж из многодетной семьи, все ребята были крупные, а он — самый большой. Вот так гены сошлись, — объяснила Светлана. — Вообще я человек терпеливый, тем более уже троих родила. Но всё-таки чувствовала, что малыш тяжёленький. Думала, что процесс родов будет сложнее, но все прошло быстро — 15 минут».
Один на пять тысяч.
Семья пока ещё выбирает имя для мальчика, но есть вероятность, что богатыря буду звать Ильёй. По словам мамы, сын отличается спокойным нравом: кричит только тогда, когда хочет есть.
«Он удивительно похож на моего папу. Его, к сожалению, в ноябре не стало — и тут такой подарок — его маленькая копия», — поделилась Светлана.
Параметры новорожденного соответствуют размерам пятимесячного ребёнка. Такой необычный случай заставили медиков вспомнить подобные случаи с крупными младенцами.
«После того, как этот ребёночек родился, мы специально поинтересовались этой темой, посмотрели статистику. Самый крупный ребёнок в мире родился в Индонезии в 2009 году — малыш весил почти девяти кило, — рассказал Александр Бухтин. — Есть также данные о том, что в Советском Союзе в 1950 году в Тульской области родился ребёнок с весом восемь кило».
В современной России самый крупный малыш родился в Алтайском крае в 2007 году — 7 килограммов 750 граммов. Плод больше четырех кило считается крупным, больше пяти — гигантским. Согласно мировой статистике, новорожденные весом свыше пяти кило появляются на свет один раз на три-пять тысяч родов.
«В Волгоградской области официально такой статистики нет, но я припоминаю, что были дети весом более пяти кило. Наверное, такая статистика и не особенно нужна, ведь главное, чтобы малышей рождалось как можно больше, и чтобы они были здоровы», — считает главврач.