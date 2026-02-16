Копия дед! Семья выбирает имя для гигантского младенца весом 7,6 кило

«Софиечка у меня родилась с весом 3 200, Сашенька — 3 600, а Игорёк — уже 4 200. Вообще можно было предположить, что ребенок будет крупным: муж из многодетной семьи, все ребята были крупные, а он — самый большой. Вот так гены сошлись, — объяснила Светлана. — Вообще я человек терпеливый, тем более уже троих родила. Но всё-таки чувствовала, что малыш тяжёленький. Думала, что процесс родов будет сложнее, но все прошло быстро — 15 минут».