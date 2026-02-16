Российские компании выступили за проверку возраста при онлайн-покупках

В свою очередь в Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщили РИА Новости, что работа по внедрению сервиса ведется с крупнейшими российскими ритейлерами — сейчас сервис подтверждения возраста при онлайн-доставке доступен в пилотном режиме в Москве, однако во втором квартале планируется масштабировать сервис еще на ряд онлайн-площадок.