МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе

Куренков: МЧС согласовало с МО РФ привлечение срочников к работе ФПС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Военнослужащих по призыву смогут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы, эта инициатива согласована с Минобороны РФ, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Куренков добавил, что в случае поддержки данной инициативы президентом России Владимиром Путиным потребуется внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности».