Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Около трети (31%) россиян считают семью основной сферой самореализации, следует из результатов исследования президентской платформы «Россия — страна возможностей», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Как показало исследование, семья для россиян сегодня — не только личная ценность, но и маркер успеха. Так, около трети опрошенных (31%) назвали семью основной сферой самореализации, тогда как карьеру — 17,7%, а богатство — лишь 14,5%», — сказано в исследовании.
Отмечается, что одним из ключевых инструментов формирования семейно ориентированной среды является проект президентской платформы «Это у нас семейное». Конкурс объединяет поколения, члены семьи выполняют совместные задания и делятся традициями. Финалисты получают возможность выиграть путешествия и сертификаты на улучшение жилищных условий по 5 миллионов рублей и укрепить внутрисемейные связи, рассказали в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».
«Недавно Владимир Путин по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике заявил: государство будет формировать семейно ориентированную среду системно. И я уверен, что реализация этого поручения приведет к тому, что доля россиян, считающих семью главной ценностью, будет только расти. Наше исследование станет постоянным замером: мы продолжим отслеживать, как государственная политика и общественные проекты, такие как “Это у нас семейное”, влияют на настроения людей», — цитируют в пресс-службе генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.
Всероссийский опрос Президентской платформы был проведен в декабре 2025 года. Выборка исследования была собрана с использованием методологии river sampling. В качестве респондентов выступили россияне старше 14 лет. Предельная статическая погрешность не превышает 2,5%.