Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни

«Недавно Владимир Путин по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике заявил: государство будет формировать семейно ориентированную среду системно. И я уверен, что реализация этого поручения приведет к тому, что доля россиян, считающих семью главной ценностью, будет только расти. Наше исследование станет постоянным замером: мы продолжим отслеживать, как государственная политика и общественные проекты, такие как “Это у нас семейное”, влияют на настроения людей», — цитируют в пресс-службе генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.