Сеня по фамилии Енот: полосатому пассажиру из США выдали белорусский паспорт

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Еноту Сене, который преодолел океан, вручили белорусский паспорт в парке животных в Барановичах, где он обосновался после карантина, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

В середине января гродненские таможенники обнаружили в морском контейнере с автомобилями из США живого енота. Информация о полосатом путешественнике сразу вышла в топ-новости белорусских и зарубежных СМИ. Сеня несколько недель провел на карантине, потом его отправили в парк животных под Барановичами.

«Американскому пассажиру» вручили белорусский паспорт на новом месте жительства, — сообщили белорусские таможенники.

В паспорте указано, что Сеня родился 27 октября 2023 года. Место рождения — лес в Соединенных Штатах Америки. Документ, удостоверяющий личность енота, будет действовать в течение 10 лет, до 12 февраля 2036 года.

Сеня прибыл в Беларусь в январе, совершив трансатлантическое путешествие в контейнере с американскими автомобилями. Таможенники обнаружили его в одной из машин. После нескольких недель карантина и наблюдения, ветеринары признали енота абсолютно здоровым. Его решили передать в парк животных под Барановичами.

С первых дней нахождения в Беларуси енота-путешественника таможенники поняли, что он приветливый и культурный «парень», которому больше всего нравятся белорусские крабовые палочки, виноград и вареные яйца.

