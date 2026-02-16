Сеня по фамилии Енот: полосатому пассажиру из США выдали белорусский паспорт

В середине января гродненские таможенники обнаружили в морском контейнере с автомобилями из США живого енота. Информация о полосатом путешественнике сразу вышла в топ-новости белорусских и зарубежных СМИ. Сеня несколько недель провел на карантине, потом его отправили в парк животных под Барановичами.
«Американскому пассажиру» вручили белорусский паспорт на новом месте жительства, — сообщили белорусские таможенники.
В паспорте указано, что Сеня родился 27 октября 2023 года. Место рождения — лес в Соединенных Штатах Америки. Документ, удостоверяющий личность енота, будет действовать в течение 10 лет, до 12 февраля 2036 года.
Сеня прибыл в Беларусь в январе, совершив трансатлантическое путешествие в контейнере с американскими автомобилями. Таможенники обнаружили его в одной из машин. После нескольких недель карантина и наблюдения, ветеринары признали енота абсолютно здоровым. Его решили передать в парк животных под Барановичами.
С первых дней нахождения в Беларуси енота-путешественника таможенники поняли, что он приветливый и культурный «парень», которому больше всего нравятся белорусские крабовые палочки, виноград и вареные яйца.