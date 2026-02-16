Сеня по фамилии Енот: полосатому пассажиру из США выдали белорусский паспорт

В середине января гродненские таможенники обнаружили в морском контейнере с автомобилями из США живого енота. Информация о полосатом путешественнике сразу вышла в топ-новости белорусских и зарубежных СМИ. Сеня несколько недель провел на карантине, потом его отправили в парк животных под Барановичами.