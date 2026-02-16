Цены за квадратный метр в новостройках Ростова выросли до 165 тысяч рублей

На сегодня площадь продаваемого первичного жилья превышает объем проданного в прошлом году на 12,8%. В январе этого года покупателям предлагали больше 933,8 тысячи квадратных метров. Для сравнения: за весь прошлый год застройщики продали 827,17 тысячи квадратов, это 18 228 сделок.