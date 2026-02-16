Цены за квадратный метр в новостройках Ростова выросли до 165 тысяч рублей

Средняя цена за квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону по итогам 2025 года выросла на 12%, до 164,6 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на сервис «Объектив.РФ» сообщает издание «Город N».
На сегодня площадь продаваемого первичного жилья превышает объем проданного в прошлом году на 12,8%. В январе этого года покупателям предлагали больше 933,8 тысячи квадратных метров. Для сравнения: за весь прошлый год застройщики продали 827,17 тысячи квадратов, это 18 228 сделок.
Число заключенных договоров в 2025 году оказалось почти на 20% выше, чем годом ранее. При этом большинство покупателей выбирали долевое строительство — около 70% сделок. Еще 8,2% сделок пришлось на готовые квартиры в уже сданных домах.
Каждую вторую продажу проводили со скидкой, но каждую третью заключали с удорожанием. В среднем в отдельных случаях покупатели платили выше прайсовой цены на 19,5%.
Добавим, при составлении общей картины на рынке недвижимости эксперты рассмотрели сделки с жильем, прошедшие все регистрационные процессы Росреестра на 12 января 2026 года.
