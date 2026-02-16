Найден способ «расслышать» неуловимую частицу для квантового компьютера

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали новый способ обнаружения труднораспознаваемых квазичастиц, который может помочь в разработке квантовых компьютеров. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.
Физики из МИФИ теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в традиционный сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить так называемые майорановские нулевые моды — квазичастицы, возникающие внутри сверхпроводников и обладающие нулевой энергией. Как пояснили в ядерном университете, квазичастицы — это не новые частицы, а скорее «волны» или «возбуждение» в веществе, которые ведут себя как самостоятельные частицы. Майорановские нулевые моды — квазичастицы, стоящие в первых строках списка наиболее подходящих «кандидатов» на роль кубитов в квантовых компьютерах. Благодаря своим квантовым свойствам они идеально защищены от помех — информация в них не теряется. Это делает их идеальным «кирпичиком» для мощного и надежного квантового компьютера. Однако, существует проблема: обнаружить майорановские нулевые моды невероятно трудно. В экспериментах сигналы от них тонут в шуме от других, «паразитных» частиц, которые имеют почти такую же энергию.
Ученые всего мира до сих пор пытались решить эту проблему, подбирая суперчистые и экзотические материалы. Однако физики из МИФИ предложили неожиданный и более простой подход, который они проверили с помощью компьютерного моделирования. Ученые доказали, что не нужно искать идеальные материалы, достаточно взять обычный сверхпроводник и специально добавить в него примеси. В этом случае работает так называемый эффект энергетического фильтра. Оказалось, что немагнитная примесь «расталкивает», как выражаются авторы открытия, все шумные, паразитные частицы, заставляя их менять свою энергию, удаляясь от майорановской моды. В итоге между нужным сигналом и шумом образуется четкий зазор, и частицу наконец-то можно зарегистрировать.
По словам заведующего кафедрой физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ, доктора физико-математических наук Михаила Маслова, работа российских ученых имеет принципиальное значение, поскольку открывает путь к использованию более доступных материалов в квантовых вычислениях.