Найден способ «расслышать» неуловимую частицу для квантового компьютера

Физики из МИФИ теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в традиционный сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить так называемые майорановские нулевые моды — квазичастицы, возникающие внутри сверхпроводников и обладающие нулевой энергией. Как пояснили в ядерном университете, квазичастицы — это не новые частицы, а скорее «волны» или «возбуждение» в веществе, которые ведут себя как самостоятельные частицы. Майорановские нулевые моды — квазичастицы, стоящие в первых строках списка наиболее подходящих «кандидатов» на роль кубитов в квантовых компьютерах. Благодаря своим квантовым свойствам они идеально защищены от помех — информация в них не теряется. Это делает их идеальным «кирпичиком» для мощного и надежного квантового компьютера. Однако, существует проблема: обнаружить майорановские нулевые моды невероятно трудно. В экспериментах сигналы от них тонут в шуме от других, «паразитных» частиц, которые имеют почти такую же энергию.