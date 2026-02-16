Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Золотом кольце Башкирии» появятся шесть новых кемпингов

Автотуристов в Бурзянском районе встретят модульными душевыми и прачечными.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии оборудуют шесть новых кемпингов. Их разместят вдоль трассы, входящей в туристический маршрут «Золотое кольцо Башкирии». Проект реализуют в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на базе отдыха «Азимут тур». На эти цели выделили 20 миллионов рублей.

Как рассказали в республиканском министерстве туризма, для автотуристов обустроят специальные места стоянки, установят модульные прачечные, душевые кабины и санузлы. Особое внимание уделят доступной среде и предусмотрят условия для путешественников с ограниченными возможностями здоровья.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.