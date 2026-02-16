Банк России рассказал, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников

При этом, женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из смс-сообщений и пуш-уведомлений. А мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные, сообщается в материалах.