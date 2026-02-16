Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 февраля 2026

Отключение отопления в Иркутске 17 февраля 2026 года коснется Свердловского и Правобережного округов. По информации оператора тепловых сетей города, бригады займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.
— По улице Гоголя заменят трубопровод 1976 года постройки. По улице Канадзавы заменят трубопровод от тепловой камеры до дома № 1. По улице Багратиона заменят задвижки в тепловой камере, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что в некоторых домах пропадет горячая вода, ограничения продлятся до 4−7 вечера. Все зависит от адреса. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 17 февраля 2026 представлена в фотокарточках ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
