Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 февраля 2026

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 17 февраля 2026 года коснется Свердловского и Правобережного округов. По информации оператора тепловых сетей города, бригады займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 17 февраля 2026.

— По улице Гоголя заменят трубопровод 1976 года постройки. По улице Канадзавы заменят трубопровод от тепловой камеры до дома № 1. По улице Багратиона заменят задвижки в тепловой камере, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что в некоторых домах пропадет горячая вода, ограничения продлятся до 4−7 вечера. Все зависит от адреса. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 17 февраля 2026 представлена в фотокарточках ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в городе резко потеплеет до +6, но потом вернутся 20-градусные морозы. Прогноз погоды на неделю — вот здесь.